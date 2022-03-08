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  4. 4 ilde DEAŞ'ın finans ayağına operasyon: 20 gözaltı

4 ilde DEAŞ'ın finans ayağına operasyon: 20 gözaltı

4 ilde DEAŞ'ın finans ayağına operasyon: 20 gözaltı

Kastamonu merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye’ye gelmeden önce çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlere katıldıkları, örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda komandolarında destek verdiği jandarma ekiplerince Kastamonu merkezli Gaziantep, İstanbul ve Konya’da şafak vakti 24 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve kitap ve ajandaların ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler deaş kastamonu
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