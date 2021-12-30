4 yaşındaki kızını öldürmekle suçlanan anneden iğrenç savunma

Rize'de 4 yaşındaki kızını 6. kattan aşağı atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan annenin ifadeleri kan dondurdu.

Rize'de, kızı Fatma Nur'u (4) 6 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Emine H. (35), "Çocuğu komşum A.Y. camdan aşağıya attı. Ben atmadım. Fatma Nur’un babası da A.Y.’dir” dedi.

Olay, 12 Kasım 2019'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katında oturan Emine-Medet H. çiftinin kızları Fatma Nur, pencereden düştü. Ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur H., kurtarılamadı. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun'un da pencereden düşüp öldüğü, anne Emine H.'un psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan Emine H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emine H. hakkında ‘altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘KOMŞUM ATTI

Emine H.'un, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu Emine H. hiçbir yakınının katılmadığı 8’inci duruşmada, kızını komşusunun attığını öne sürdü. H. savunmasında, “Çocuğu komşum A.Y. camdan aşağıya attı. Ben atmadım. Fatmanur’un babası da A.Y.’dir. Olay günü A.Y. bizim eve gelmişti. Bana çocuğu atmak için bizim eve geldiğini söyledi. Daha sonra kucağımdan çocuğu aldı ve camdan aşağıya attı. A.Y. benim apartmanda oturuyor. Korktuğum için bugüne kadar söyleyemedim. A.Y. beni seviyordu, bizim eve gelir giderdi. Onun tutuklanmasını istiyorum. Çocuk kendiliğinden aşağıya düşmedi, onu A.Y. attı. İlk çocuğum kendi camdan aşağıya düşerek öldü” dedi.

A.Y. İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkeme heyeti, Emine H.’un tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan talep edilen raporun beklenmesine, komşusu ve ölen kız çocuğun babası olduğu iddia edilen A.Y.’nin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.