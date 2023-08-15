5 gündür aranıyordu, otomobilde ölü bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 60 yaşındaki B.E., otomobilinde ölü olarak bulundu.

Mut ilçesinde yaşayan B.E., 5 gün önce bir anda ortadan kayboldu. E.'nın yakınları, kayıp ihbarında bulunup, aramaya çıktı. E.'nın son görüldüğü yerlerde arama yapılırken, Merkez Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesi civarında bir otomobilin dereye düşmüş şekilde bulunduğuna dair ihbar geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan kişinin, 5 gündür kayıp olarak aranan B.E. olduğu belirlendi. B.E.’nın cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA