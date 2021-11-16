5 katlı binadaki yangında can pazarı

İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Sülün Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3 katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu aile, dairede mahsur kaldı. Dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla evde mahsur kalanlar kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yangında dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

DHA