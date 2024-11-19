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53 yaşındaki kadın sokakta ölü bulundu

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Antalya’nın Serik ilçesinde 53 yaşındaki kadın sokakta ölü bulundu. Polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Serik ilçesi Orta Mahalle İşler Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cadde üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede isminin Oya Ü. (53) olduğu öğrenilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya’nın Serik ilçesinde 53 yaşındaki kadın sokakta ölü bulundu. Polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Ü.’nün cansız bedeni önce Serik Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oya Ü.’nün olay yerindeki bir apartmanın 2’nci katında yaşlı annesi ile birlikte yaşadığı, sabaha karşı el feneri ile 5 katlı apartmanın çatı katına çıktığı ve buradan düştüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Oya Ü’nün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

 

Etiketler antalya serik kadın cesedi intihar
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