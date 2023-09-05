6 yaşındaki minik Elif açlıktan öldü!

Korkunç haber Eskişehir'den geldi... 6 yaşındaki minik kız çocuğunun halası, amcası ve babaannesi tarafından aç bırakılarak açlıktan öldüğü iddia edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde oturan S.T. ve G.T. çifti, geçen yıl çeşitli suçlardan tutuklandı.

Çocukları E.N. ile Y. T. (10) ve M. T. (13) ise halası D.T., amcası S.T. ile babaannesi C.K.’nun yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakıldı. E.N., geçen yıl 14 Aralık’ta evde rahatsızlandı.

Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.N., kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nce şüpheli görülen E.N.’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala D.T. ile amca S.T., ‘Çocuklara kötü muamele’ iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. E.N.’un babaannesi C.K. da 4 gün sonra yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Eskişehir 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesinde 3 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede, E.N.’un halası D.T., amcası S.T. ve babaannesi C.K. hakkında E.N.’a yönelik ‘çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, devlet korumasına alınan diğer 2 kardeşe yönelik ise ‘Eziyet’ suçlamasıyla 6 yıldan 16’şar yıl hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA İFADE VERMEDİLER

Davanın ilk duruşmasına C.K., D.T. Sakarya ve S.T. ise Eskişehir Cezaevi’nden duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Sanıklar, savunma yapmak için bizzat duruşmaya gelmeyi talep edince, mahkeme heyeti savunmalarının bir sonraki duruşma alınacağını ifade etti.

ANNE: KANI YERDE KALMASIN

Duruşmaya katılan çocukların annesi anne S.T., çocuklarına neden eziyet edildiğini anlamadığını ifade ederek, “E.N. 1 aylıkken ben tutuklanarak cezaevine girdim. E.N. 6 yaşına geldiğinde, aileme ulaşamadığım için çocuğumu, bakmaları için akrabalarımız olan Cihangül, Deniz ve amcaları Sezer’e teslim ettik. Yaklaşık 6 ay sonra da kızım E.T. hayatını kaybetti. 3 çocuğum da aynı evdeydi. E.N.u aç bırakıp, her şeyi yapmışlar. Bunları neden yaptılar hiç anlam veremiyorum. Kızım için adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın” dedi.

“NEDEN BÖYLE YAPTINIZ, BANA CEVABINI VERİN”

Başka bir suçtan Mersin Cezaevi’nde bulunan çocukların babası G.T. de SEGBİS yöntemiyle bağlandığı duruşmada, “Çok canım yanıyor, siz benim canımı neden yaktınız. Bu acıyı neden yaşattınız? Ben size güvendim, 3 evladıma sahip çıkamadınız. Neden böyle yaptınız bana bunun cevabını verin? Kızımın ölümünden kimler sorunluysa şikayetçiyim. Bu saatten sonra annem, kardeşlerim yoktur. Bu insanlardan aile olmaz” diye konuştu.

“BİZİ SÜREKLİ DÖVDÜLER”

Mahkemeye SEGBİS yöntemiyle bağlanarak psikolog eşliğinde ifade veren 2 kardeş ise kendilerine yemek verilmediğini, istediklerinde ise dövüldüklerini belirterek, “Ayalarımızdan kapıya zincirle bağladılar. Tek ayak üzerinde tutup üzerimize soğuk su döktüler. Durduk yere bizi terlik, sopa ve elleriyle dövdüler. Kardeşimiz E.N.’a çok kötü davranarak sürekli dövüyorlardı” dedi.

Mahkeme heyeti ilk ifadelerin ardından 3 sanığın da savunmalarının mahkeme salonunda alınması için duruşmayı 20 Ekime erteledi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İddianamede yer alan İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre E.N.’un fiziksel istismarın yanı sıra ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı meydana geldiği belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin çocuklara bakmak için sosyal yardım parası aldığı belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

E.N.T. ve mağdurlar M. ve Y.’nin bakımını üstlendikleri, hatta bakımları nedeniyle sosyal yardım aldıkları, ancak maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, çatı arasında, soğuk bir ortamda, eşyasız çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, ayrıca odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından şüphelilerin haberdar oldukları mağdur çocukların ve maktulün günlerce ve hatta haftalarca herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıkları tespit edildi.

YAŞANTILARINA DEVAM ETMİŞLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Bölümü’nden alınan raporda, diğer 2 kardeşin de yaşıtlarına göre yeterince beslenmedikleri ve gelişim geriliklerinin olduğu bilgisine yer verilen iddianamede; “Şüphelilerin çocukların durumuna aldırış etmeyen yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuş iken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri, işledikleri suç nedeniyle şüphelilerin kanunda öngörülen cezanın en üst sınırından cezalandırılmaları gerektiği, yine şüphelilerin maktulün kardeşleri mağdurlara karşı ise çocuğa eziyet suçlarını işlediklerine ilişkin haklarında kamu davası açmaya yeterlilikte delil ve kanaat oluştuğu” ifadeleri yer aldı. (DHA)

DHA