  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 7 PKK/YPG'li terörist daha öldürüldü

7 PKK/YPG'li terörist daha öldürüldü

7 PKK/YPG'li terörist daha öldürüldü
Güncelleme:

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler tsk pkk ypg operasyon mehmetçik msb asker
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları belli oldu
İstanbul’da gökten para yağdı: Binlerce Euro etrafa saçıldı
İşte pandemi sonrası Türkiye'de de hızla artan sinsi hastalık
AK Parti'de Ankara ve İstanbul için adaylar belli oldu
İstanbullular dikkat! Bugün bu ilçelere elektrik verilemeyecek!
İslam Memiş, 2023 sonu için dolar tahminini açıkladı
İstanbul için sağanak uyarısı! Saat verildi
Ebrar Karakurt'tan ''Lezbiyen Ebrar'' paylaşımı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Burcu Özberk'in bikinili meydan okuması olay oldu