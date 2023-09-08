7 PKK/YPG'li terörist daha öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi." ifadelerine yer verildi.