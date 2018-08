76 yaşındaki kadının tacizcisi PKK'lı çıktı

Adana'da girdiği evde bulunan 76 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunan şahıs ve ona yardım eden bir çocuğu polis, kurduğu özel ekiple 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı. Zanlının ifadesinde "Beni yaşlı kadının engelli kızı çağırdı" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Temmuz günü Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli kızı 37 yaşındaki N.F. ile birlikte yaşayan 76 yaşındaki M.F. adlı kadının kızı akşam üzeri akrabalarının evine götürüldü. Evde tek kalan yaşlı kadın, bir süre sonra açık olan kapıdan bir kişinin girdiğini gördü. Şahsa "Sen kimsin? neden evime giriyorsun" diye sorunca, şahıs buzdolabı tamiri yaptığını söyledi. Kadın, hemen evini terk etmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, iki yanağını ve boynunu da ısırdığı kadına cinsel taciz girişiminde bulundu. Yaşlı kadın bunun üzerine "imdat beni kurtarın" diye çığlık atmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine saldırgan, açık olan kapıdan kaçtı. Sesleri duyan komşuları da hemen eve gelip kadını yerde görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, ambulans çağırarak kadını hastaneye kaldırdı.



Kadın hastaneden rapor alırken eve giren şahsın, kendisine cinsel saldırı da bulunduğunu bağırınca de önce eliyle ağzını kapatmaya çalışıp yanaklarını ve boynunu ısırdıktan sonra göğüslerini ellediğini kendisinin bağırmaya devam etmesi üzerine korkup kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu.



"YILDIZ ÖZEL EKİP KURDURDU"



Yaşlı kadın şahıstan şikayetçi olunca Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şahsın yakalanması için asayiş şube müdürlüğüne bağlı ahlak büro amirliğinde özel ekip kurulması talimatını verdi. Büro da deneyimli polislerden 6 kişilik özel ekip kuruldu. Bu ekip gece ve gündüz olarak ikiye ayrılarak 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Yapılan çalışma sonunda polis yaşlı kadının evine çıka bütün yollardaki 45 güvenlik kamerasını tek tek an be an inceleme altına alındı.



"MOTOSİKLETLE GELİP MOTOSİKLETLE KAÇTILAR"



Polis güvenlik kameralarından yapılan incelemede zanlının akşam saatlerinde motosiklet ile gelip eve girdiğini daha sonrada koşarak evden çıkıp motosiklete binerek kaçtığını saptadı. Polis yapılan çalışmada zanlının yaşlı kadının hemen evinin yanındaki buzdolabı tamiri yapa bir iş yerinden çırak olarak çalıştığını olaydan sonrada bir daha iş yerine gelmediğini tespit etti.



"PKK PROPAGANDASI YAPMAKTAN KAYDI OLDUĞUNU BELİRLENDİ"



Polis yaptığı çalışmalarda zanlının isminin Ramazan A.(21), onu getirip motosiklet ile götüren şahsın ise 17 yaşındaki M.Ş. () olduğunu tespit etti. Polis bu tespitler üzerine iki zanlıyı da yakalamak için şok operasyonlar yapmaya başladı. Dün Seyhan ilçesinde bir eve yapılan baskında iki zanlı da yakalandı.



"ENGELLİ KIZ BENİ ÇAĞIRDI"



Emniyete getirilen zanlılar sorguya alındı. Zanlı Ramazan A. ilk sorgusunda kendisinin evin yan tarafındaki tamirci de çalıştığını bu nedenle engelli kız sık sık gördüğünü o gün de engelli kızın kendisini eve çağırdığını bu nedenle eve gittiğini cinsel istismarda bulunmadığını söylediği öğrenildi. Bu arada yaşlı kadın da emniyete gelerek zanlıyı teşhis etti. Yaşlı kadın ise kızının o saatte evde olmadığını zihinsel engelli olduğunu şahsı çağırmasının imkansız olduğunu, zanlının kendi evine girerek cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek şikayetini sürdürdü. Yaşı küçük olan zanlı cinsel istismar girişimine yardımcı olmak suçlamasıyla çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken, Ramazan A. ise cinsel istismar girişimi suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.