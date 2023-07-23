8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı: Minibüs faciasında korkunç detay

Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı.

Feci kaza, Çay ilçesi çıkışında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Berat K. (19) idaresindeki şehir işçi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada bahçeden dönen tarım işçileri Salih A., Ünal Can A., Güllüzar B., Menekşe C., Neriman T., Huriye K., Perihan B. ve Aysun Ç. yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

EHLİYETİ YOKMUŞ

Kazada servis aracını kullanan Berat K.’nın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Berat K.’nın girdiği ehliyet sınavlarını geçtiği ve sadece sertifika aldığı, ehliyet için gerekli başvuruyu ise henüz yapmadığı öğrenildi. Kazada yaralanan Berat K.’nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

“SABAH VE AKŞAM DENETİM DAHA ÇOK OLSUN”

Kazada yakınını kaybeden Hüseyin D., yaklaşık 14 bin nüfusu olan Çay ilçesinde yaşanan acının büyük olduğunu ifade etti. D., “Allah kimsenin başına vermesin, çok acı bir şey. Allah bir daha göstermesin. Takdir Allah’ın ve yapacak bir şey yok” dedi.

Kazada dayısının kızı ölen Şener Y. ise, olayın araçlarda daha fazla adam taşıma hırsından kaynaklandığını savundu. Yener, “Olayda para hırsı var. Çavuş bir adam daha götürse kardır diyerek araca dolduruyorlar. 16 kişilik araca 30 kişi bindirilirse olan ölene oluyor. Kimisi sakat kalacak ama ekmek parası ne yapacaksın? Zaten yapanlar da hiçbir zaman ders almıyorlar ki. Sabah ve akşam denetim daha çok olsa bunlar olmaz” diye konuştu.

Kazada ölen Aysun Ç.’in kuzeni Gürcü K. ise denetimlerin daha fazla yapılmasını isteyerek, bu şekilde olmaması gerektiğini ifade etti.