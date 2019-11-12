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  4. 12 Kasım 2019 14:13

9 yaşındaki çocuğun tam 397 suç kaydı çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde artan kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarının ardından düzenlenen operasyonda 9 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 yaşındaki çocuğun tam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştirdiğini belirlediği B.G'yi gözaltına aldı. 9 yaşındaki B.G.’nin hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., savcılık talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü.

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