Abi-kardeş cinayetinin ardından kadına şiddet çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Mustafa T. ve kardeşi Emin T.'nin, Mustafa T.'nin şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi Mehtap T.'nin dedesi İbrahim Y. tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. 2 kardeşi, torununu yolunu kestikleri otomobilden zorla indirip, götürmeye çalıştıkları için öldürdüğü belirlenen dede, her yerde aranıyor.



Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde Mustafa T. ve kardeşi Emin T.'nin dün tabancayla vurularak öldürülmelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.



İddiaya göre, Mustafa T., 2 yıl önce ikinci evliliğini Mehtap T. ile yaptı. Ancak eşine şiddet uyguladı. Mehtap T. de yaşadığı şiddete dayanamayarak, ailesinin evine dönüp, boşanma davası açtı. Yine iddiaya göre Mustafa T., eşini, eve dönmesi için tehdit etmeye başladı.



TORUNUNU ZORLA ALIKOYMAYA ÇALIŞAN KARDEŞLERİ ÖLDÜRDÜ

Mehtap T., dün anneannesi Perihan Y. ve dedesi İbrahim Y. ile birlikte bir nişan törenine katıldı. Araçla evlerine döndükleri sırada ise yolları, Mustafa T. ve kardeşi Emin T. tarafından kesildi. Mustafa T., eşini zorla araçtan çıkarmak istedi. Anneanne ve dede engel olmaya çalıştı. Mustafa T. anneanneye sopayla saldırdı. Bunun üzerine dede İbrahim Y. aracındaki tabancayı alıp, T. kardeşlere ateş etti. Kardeşler olay yerinde hayatlarını kaybederken, dede İbrahim Y. kaçtı. Yaralanan anneanne Perihan Y. ise ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



T. kardeşler, toprağa verilirken, kaçan dede her yerde aranıyor.





