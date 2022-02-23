Ablasını öldüren sanıktan pişkin sözler

Eskişehir'de, tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldüren sanık, ''Cezaevinden çıkmak istiyorum. Suçlamalara diyecek bir şeyim yok'' dedi. Sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Eskişehir'de, tartıştığı ablası, 1 çocuk annesi Hasret Y.'yi (32) bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Emrah T.'nin (21) yargılanmasına devam edildi. Sanık T., duruşmada, "Cezaevinden çıkmak istiyorum. Suçlamalara diyecek bir şeyim yok" dedi. Mahkeme heyeti ise T.'nin akli dengesinin yerinde olduğuna dair adli tıp raporunu okudu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi’nde yaşayan Emrah T., geçen yılın Aralık ayında tartıştığı ablası Hasret Y.’ı, komşusunun evinde çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdü. Kendisini de aynı bıçakla yaralayan T., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame ile Emrah T. hakkında, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah T. ile Hasret Y.'ın eşi Cumali Y. ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapmayan sanık T., "Cezaevinden çıkmak istiyorum. Suçlamalara diyecek bir şeyim yok" diyerek tahliyesini istedi.

'HASRET'İN BOĞAZINI KESTİ'

Olay sırasında Emrah T.’yi engellemeye çalışırken hafif yaralanan ve mahkemede tanık olarak dinlenen Hasret Y.'nin komşusu Ayçin A., "Evde ben, kızım ve kızımın arkadaşları ile Hasret ve Emrah oturuyorduk. Emrah bıçak çıkarıp oynamaya başladı. Emrah, birden Hasret'in üzerine atladı. Emrah'a evimi terk etmesini söyledim. Benim yanıma gelerek bıçağı gırtlağıma dayadı ve 'Senin kanını almayacağım, bana ailemin kanı gerekli' dedi. Daha sonra Hasret’in yanına giderek boynundan tutup bıçaklamaya başladı. Müdahale etmek isterken de bıçakla yaralandım. Emrah, kardeşi Hasret'i defalarca bıçakladı. Yardım istemek için odadan çıkarken onlara baktım. Emrah ayaktaydı, Hasret ise yerdeydi. Bakarken, Hasret’in boğazını kesti ve bıçağı üzerine attı. Olay öncesinde akli dengesi yerinde gibi duruyordu. Anormal hiçbir durumu yoktu. Şikayetçiyim" dedi.

'AKLİ DENGESİ YERİNDE' RAPORU

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan sanık Emrah T. ile ilgili gelen raporu okudu. T.’nin akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Sanık avukatının yeniden rapor alınmasına ilişkin talebi ise kabul edilmedi. Sanık T.’nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

DHA