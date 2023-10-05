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Ablasıyla yaşadığı evde ölü bulundu

Ablasıyla yaşadığı evde ölü bulundu
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 52 yaşındaki kadın, ablası ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay Tekke Mahallesi TOKİ 3. Etap F 10 Blok’ta meydana geldi. G.Y., bir süre önce gittiği İstanbul’dan dönen ablası tarafından yatakta hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşaroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan G.Y.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Orhangazi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler bursa orhangazi evde ölü bulundu
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