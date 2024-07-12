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Acı haber Pençe-Kilit'ten geldi: 1 evladımız şehit düştü

Acı haber Pençe-Kilit'ten geldi: 1 evladımız şehit düştü
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Pençe-Kilit bölgesinde eli kanlı bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu bir Astsubay Kıdemli Çavuş şehit düştü. Patlamada bir evladımız da yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talat'ın şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talat şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.'

 

Etiketler şehit pençe kilit operasyon bölgesi eyp el yapımı patlayıcı
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