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  4. Acı haber Şırnak'tan geldi! 1 evladımız şehit düştü!

Acı haber Şırnak'tan geldi! 1 evladımız şehit düştü!

Acı haber Şırnak'tan geldi! 1 evladımız şehit düştü!

Şırnak'ta Eren Abluka-5 operasyonunda Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Eren Abluka-5 Şehit j. Uzm. Çvş. İsrafil Işık" operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek şehit oldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

 

 

Etiketler şehit şırnak şehit düştü
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