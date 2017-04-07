Adana'da bir garip olay

Adana’da 48 yaşındaki H.G., İzmir’den uçakla birlikte geldiği nişanlısı O.K.’nın içinde 50 bin Euro olan çantasını alıp ortadan kaybolduğunu ileri sürerek polisten yardım istedi. Karakola götürülen 2 çocuk annesi kadın, son anda şikayetinden vazgeçti.

Polisin 155 ihbar hattını arayan H.G., nişanlısı O.K.’nın içerisinde 50 bin Euro bulunan çantasını alıp ortadan kaybolduğunu iddia edip şikayetçi oldu. Adana Havalimanı’nda beklediğini söyleyen H.G.’nin yanına ekip sevk edildi. O.K.’nın eşkali emniyetin telsizlerinden anons edilerek yakalanması istendi.

H.G. yanına gelen polis ekiplerine, "İzmir’den Adana’ya geldik, uçaktan indikten sonra nişanlım, tuvalete gideceğini söyledi. Çantam da yanındaydı, ben kapıda beklemeye başladım. Uzun zaman geçmesine rağmen gelmedi, içerisinde 50 bin Euro bulunan çantamı alıp, kayıplara karıştı"dedi. H.G., görüntü alan gazetecilere de , "Lütfen çekmeyin, ben saygın bir insanım. 2 çocuğum var rezil olmak istemiyorum" diye de tepki gösterdi.



5 Ocak Polis Merkezi Amirliği’ne ifadesi için götürülen H.G., şikayetinden vazgeçti. 50 bin Euro’nun kendisinin olmadığını, nişanlısına ait olduğunu ileri süren H.G., karakoldan ayrıldı.