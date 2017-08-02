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  4. 02 Ağustos 2017 07:35

Adana'da bomba imha uzmanına şok tepki

Adana'da bir esnaf, şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekibine tepki göstererek, paketi patlatmamasını istedi.

Adana'da bomba imha uzmanına şok tepki
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, aldıkları şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleriyle bir esnaf arasında tartışma çıktı.Toros Mahallesi'ndeki bir sokakta şüpheli paket gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, paketin bulunduğu yerin karşısında iş yeri olduğunu iddia eden bir esnaf, olay yerine geldi. Bomba imha ekiplerine tepki gösteren esnaf, paketi bulunduğu yerden kaldırmak istedi.

'ONDA BİR ŞEY YOK'

Ekiplerle esnaf arasında yaşanan kısa süreli tartışmada, söz konusu kişi, "Patlayacaksa ben patlatayım. Burayı patlatırsanız esnaf kalmaz burada, onda bir şey yok, ben gideyim üzerine yatayım" diyerek polislere tepki gösterdi. Ekipler, bu kişiyi olay yerinden uzaklaştırarak çalışmalarına devam etti. Cihazla yapılan inceleme sonunda açılan paketten iç içe geçirilmiş çok sayıda poşet çıktı.

AA

bomba imha uzmanı , adana
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