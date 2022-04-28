Adana'da çocuk çocuğu öldürdü! Cinayetin nedeni şoke etti

Adana'da 13 yaşındaki S.K., kanalda yüzerken üzerine su sıçrattığını öne sürdüğü aynı yaştaki Ömer Talib Sabuncu’yu kasığından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 24 Nisan günü saat 13.00 sıralarında, Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.S., ikizi Yunus ve diğer kardeşi M.S. (12) ile Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında yüzerken, S.K. ile arkadaşı H.K. (15) da serinlemek için suya girdi. Ö.S., bir süre sonra kanala atladığı sırada S.K.'nin üzerine su sıçratınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., cebinden çıkarttığı bıçakla Ömer Talib'i kasığından yaralayıp H.K. ile kaçtı.

Atardamarı kesildi, kurtarılamadı

Ö.S., kanlar içinde yere yığılırken, kardeşlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı M.S., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçak darbelerinin atardamarını kestiği belirlenen Ö.S., doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan M.S.’nun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile H.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.K.'nin yoldan çevirdiği gencin bisikletine bindiğini, bir süre sonra inip yaya olarak Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Baskınlarda S.K. ile suç aleti bıçağı evine götüren H.K. gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.K. ile H.K., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'İçim yanıyor'

Kebapçılık yaparak geçimini sağlayan M.S., "Küçük oğlum koşarak geldi, 'Baba yetiş. Ömer Ağabeyimi bıçakladılar' dedi. Olay yerine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bıçak darbelerini kasıklarından almış ve çok kan kaybetmişti. Doktorlar 3 saat müdahale ettiler ama kurtaramadılar. İçim yanıyor. Bir baba evladını kanlar içerisinde görünce ne hissedebilir? Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. Çok merhametli, yardımsever bir çocuktu" diye konuştu.

Ö.S.’nun ikizi Y.S. ise, "Yerde yatarken başının döndüğünü ve karnının ağrıdığını söyledi. Sonra da kendinden geçti" dedi.