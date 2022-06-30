Adana'da fabrikada kan donduran cinayette yasak aşk detayı

Adana'da bir fabrikada yaşanan kan donduran cinayette yasak aşk detayı ortaya çıktı.

Kan donduran olay, saat 02.00 sıralarında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Durmuş Y., iddiaya göre, ayrı yaşadığı eşi Cansu Y.'ın çalıştığı fabrikayı geldi. Elindeki bıçakla bağırarak eşini arayan Y.'ı, kadının mesai arkadaşları Tolga K. ve Veli Kaya engellemek istedi. Durmuş Y., bu sırada Veli Kaya'nın boğazına bıçak dayayıp, rehin aldı. Cansu Y. da kaçarak cep telefonundan Kadına Destek Uygulaması (KADES) butonuna basıp, yardım istedi. Kaya, anlık dalgınlığında Y.'ın elinden kurtuldu. Durmuş Y., daha sonra eşinin peşinden gitmek istedi. Bu kez de Tolga K., araya girerek Y.'ı engellemeye çalıştı.

EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

Bu sırada Durmuş Y., Tolga K.'ı, beraber çalıştığı eşi Makbule K.'ın gözü önünde karnından bıçakladı. K., kanlar içinde yere yığılırken, Y. da otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tolga K. ile boynundan yaralanan Veli Kaya, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede ayakta tedavi edilen Veli Kaya ile Cansu Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tolga K.'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cansu Y.'ın, aynı fabrikada çalıştığı ve Durmuş Y.'ın saldırısında boğazından yaralanan Veli Kaya ile ilişkisi olduğu ileri sürüldü. Y.'ın, bu nedenle Kaya'yı öldürmek için fabrikaya geldiği, 3 çocuk babası K.'ı da kavgayı ayırmak isteyince bıçakladığı belirlendi.

'EŞİ PERİŞAN HALDE'

Otopsi için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Tolga K.'ın amcası Yaşar K., yeğeninin konuyla ilgisi olmadığını belirterek, "Katil zanlısı, eşiyle ilişkisi olan birini öldürmek için fabrikaya giriyor. Tolga da o an fabrikadaymış ve saldırıyı önlemek için araya giriyor. Öldürmek istediği kişi elinden kaçınca Tolga'yı bıçaklıyor. Yeğenim kan kaybından vefat etti. Eşi de o an olay yerindeydi ve şu anda perişan halde. Eli bıçaklı kişi, nasıl fabrikaya bu kadar rahat girebiliyor? Böyle insanların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Tolga K.'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polisin uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alınan Durmuş Y.'ın ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tolga K.’ın Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlandı. K.’ın cenazesi, yakınları tarafından yıkanması için Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Mezarlığa çocukları Hatice (6) ve Mirza (1) ile gelen eşi Makbule K. (33), cenaze aracını görünce gözyaşlarına boğuldu. K.’ın annesi Hatice K. ve kız kardeşi Zümrüt D. ise güçlükle ayakta durabildi.

‘ÇOCUKLARIMIN BABASINI GETİRİN’

Eşinin öldürüldüğü anlara tanık olan Makbule K., “Bıçakla saldırdı, o sırada ben de oradaydım, benim de üzerime yürüdü. Eşimin yanına kaçınca müdahale etmeye çalıştı. Eşim araya girip, bıçağı almaya çalıştı ancak başaramadı. O da eşimi bıçakladı. Kaçmasam beni de yaralayacaktı. Çocuklarımı yetim bıraktı. Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime ‘baba’ diyecek? Çocuklarımın babasını getirin” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

OĞLUMU YOKLUKLA BÜYÜTTÜM’

Annesi Hatice K. ise, “Ben oğlumu yoklukla büyüttüm. Biricik oğlumdu o benim, umudumdu. Tolgam, kuzum. Bize o bakıyordu. Katili cezasını çeksin” diye konuştu.

‘ÇUKURDA YATARKEN BULDUM’

Tolga K.’ın birlikte çalıştığı kuzeni Aygün B. da, “Kuzenimi bıçakladıktan sonra kaçtı. Kuzenimin koşup, kapının üstünden atladığını gördüm. Fabrikanın çevresindeki araziyi aramaya başladım. Kuzenimi yol kenarındaki bir çukurun içinde yatarken buldum. Nefes alıyordu ama durumu ağırdı. Hastaneye götürdük ancak kurtarılamadı” dedi.

Tolga K.’ın cenazesi daha sonra götürüldüğü Sarıçam ilçesine bağlı Yarımca Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.