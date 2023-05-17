Adana'da plastik fabrikasında yangın

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler, fabrikayı sardı, yoğun duman da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 45 dakikalık çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

DHA