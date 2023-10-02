Adıyaman'da deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adıyaman'da saat 11.10'da büyüklüğü 3, derinliği 5 kilometrede ölçülen bir deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Dün Ege sallayan deprem, bugün yeniden afet bölgesinde kendisini gösterdi. Kandilli Rasathanesi Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 11.10'da bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğünü 3 olarak duyuran Kandilli derinliği ise 5 kilometre olarak kaydetti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...