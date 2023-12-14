Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aziz T. idaresindeki 63 ZT ... idaresindeki plakalı otomobil, Durukaynak köyü yakınlarında 34 ECP ... plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Aziz T., kurtarılamadı.
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