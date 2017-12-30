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  4. 30 Aralık 2017 16:56

Adliye çıkışı silahlı saldırı: Baba öldü, 3 çocuğu yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde adliyeden serbest bırakılan 4 kişinin silahlı saldırıya uğraması sonucu baba öldü, 3 çocuğu yaralandı.

Adliye çıkışı silahlı saldırı: Baba öldü, 3 çocuğu yaralı
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Alınan bilgiye göre, geçen yıl aralarında bilinmeyen sebepten dolayı iki aile arasında çıkan kavgadan dolayı husumet çıktı. Aradan geçen bir yıla rağmen barışmayan aileler, 29 Aralık 2017 Cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen kavgada, Eyüp D. isimli şahıs Şemsettin Karabaş’ı ayağından silahla hafif yaraladı. Olaydan sonra gözaltına alınan Eyüp D. ve yaralı olan Şemsettin Karabaş bugün Nöbetçi Savcılığa çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan taraflardan Eyüp D. tutuklandı.



Adliyede görülen davanın bitmesi üzerine dışarı çıkan Şemsettin Karabaş (65) ile çocukları Sebahittin Karabaş (32), Emine Karabaş (32), Celalettin Can Karabaş (36), 34 KH 0756 plakalı araçla seyir halindeyken, adliye karşısında bekleyen Eyüp D.’nın amcasının oğlu M.D. tarafından silahlı saldırıya uğradılar.



Sebattin Karabaş yaralı halde kullandığı arabayla babası Şemsettin Karabaş birlikte Tarsus Devlet Hastane geldi. Diğer yaralı Emine Karabaş ile Celalettin Can Karabaş olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan baba Şemsettin Karabaş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi sürüyor.

Olaydan sonra polisler tarafından gözaltına alınan M.D. ile N.D. emniyette götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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