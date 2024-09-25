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Adliyede skandal: Rüşveti veren mührü bastırmış

Adliyede skandal: Rüşveti veren mührü bastırmış
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Gaziantep Adliyesi'nde rüşvet karşılığında sahte evraklara mühür basıldığı ortaya çıktı. Adliyedeki usulsüzlüğe ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, ifadesi alınan avukat Ö.A., 'rüşvet vermek' suçundan tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma sürüyor.

Rüşvet karşılığında terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik katip M.C.K'nin 16 Eylül'de tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılıkça avukat Ö.A'nın ifadesi alındı.

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ö.A., 'rüşvet vermek' suçundan tutuklandı.

AA

Etiketler rüşvet adliye sahte evrak
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