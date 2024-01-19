Adliyedeki ''yaşasın şeriat'' rezaleti için suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yaşanan şeriat sloganları rezaletiyle ilgili olarak hem "yaşasın şeriat" sloganları atanlar hem de Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcıları ile polis amirleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Gayrettepe’de bulunan Hacı Nimet Özden Camisi’nde cuma namazı sırasında imamın Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için dua etmesine tepki gösterip camiden ayrılan ve sosyal medyada yayımladığı videoda Atatürk’e hakaret ettiği için tutuklanan A.B., tahliye edilmişti.

A.B.’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde ‘Yaşasın şeriat’ sloganları atılmıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, adliye içerisinde ‘Yaşasın şeriat’ sloganları atanlar, bu eyleme izin veren İstanbul Anadolu Adalet Sarayı cumhuriyet başsavcısı ve cumhuriyet savcıları ile polis amirleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu isimlerin “Anayasayı ihlal”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarını işledikleri belirtildi.

‘Yaşasın şeriat’ sloganlarına karşı cumhuriyet savcılarının harekete geçmemesine tepki gösteren Okur, “Adliye koridorlarında ‘Yaşasın şeriat’ sloganlarının atıldığı eylemin üzerinden 3 gün geçiyor ama cumhuriyet savcıları harekete geçmiyor. Yine biz harekete geçiyoruz. Ama bugünler de geçecek. Bu karanlığı yarıp aydınlık günleri getireceğiz” diye konuştu.

Skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Barış Yarkadaş, şunları kaydetti:

"Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde çekilen görüntüler dehşet verici.. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden bir gencin davasını izlemeye gelen grup 'YAŞASIN ŞERİAT' sloganlarıyla adliye içinde gösteri yapıyor. Anayasa, aleni bir biçimde ayaklar altına alınıyor. Bu cüreti kimden aldıkları belli değil mi? (Görüntüyü bir avukat arkadaşım yolladı. Bugün saat 13.22’de çekmiş.)"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının A.B.'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

İddianamede, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.