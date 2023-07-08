Ağaca bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, M.O. tarafından 14 kuşunla öldürüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Karasu ilçe merkezinde bulunan bir eğlence merkezinin bahçesinde meydana geldi. Bahçede direğe bağlı halde bulunan köpeğe eğlence merkezinin yanında bulunan başka bir mekanda çalışan M.O., tabancayla ateş açtı. 14 kurşun isabet eden köpek öldü. Eğlence merkezi sahibi M.O.'dan şikayetçi oldu. Şüpheli gözaltına alındı.
DHA
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