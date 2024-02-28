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Ailesinden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı mağarada yakalandı

Ailesinden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı mağarada yakalandı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tartıştığı eşini, bacanağı ve bacanağının oğlunu öldüren katil zanlısı, saklandığı mağarada yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkuyu köyünde evli olduğu kadını, bacanağını ve bacanağının oğlunu vurarak olay yerinden kaçan K.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin olayın yaşandığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir mağarada saklandığını belirledi.

K.A. ile olayla ilgili 7 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Taşkuyu köyünde 27 Ocak'ta, evli olduğu kadın ve bacanağıyla tartışan K.A., yanında bulundurduğu tabancayla T.A., bacanağı A.A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu M. A.'ya ateş ederek ağır yaralamıştı.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA

Etiketler samsat aile katliamı
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