AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu!

Güncelleme:

AJet'in Köln-İstanbul seferini yapan uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişe hazırlanırken düşme tehlikesi atlattı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kabin ekibinin "uçağın çarpmasına hazır olun" anonsu yaptığı görülürken AJET'ten de konuyla ilgili açıklama geldi.

AJet’in Köln - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağında meydana gelen teknik arıza ve sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Yolcularımıza uçuş emniyeti konusunda gerekli bilgilendirme yapıldı. Herhangi bir sorun yaşanmadı" açıklamasında bulundu.

Dün, AJet Havayolları'na ait Köln-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu uçak içi anons yaparak yolcuları bilgilendirdi. Bu sırada yolcular arasında kısa süreli bir panik yaşandı. Arıza nedeniyle uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş yapacağını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Teknik arıza meydana gelen uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta yaşanılanlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

"UÇAĞIMIZ EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI"

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya tarafından yapılan açıklamada, "2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln - İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir. Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

DHA

