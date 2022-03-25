  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de Antalya Körfezi açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Antalya Körfezi açıklarında saat 18.44'te 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler deprem akdeniz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Metiner, AK Parti'yi bekleyen sonu açıkladı: ''İktidarımızı götürür''
AK Parti'nin eski anketçisinden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber
Erdoğan'dan asgari ücrete ek zama yeşil ışık
Zamlı bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı! İşte masadaki 4 formül
Adliye önünde kanlı çatışma: 4 kişinin öldüğü kavgada sır perdesi aralandı
Uzmanlar açıkladı; işte cinselliği tetikleyici bölgeler açıklandı
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye ağızları açık bırakan itiraflar: ''Kocam sütümü emmiş...''
Suriyeli'nin iç çamaşırından ''çıkanlar'' şoke etti; tutuklandı
Güzel oyuncudan ''utanmıyor musun'' diyen takipçisine tokat gibi ''küçük meme'' yanıtı
Gülşen'den yine cesur seçim! Kalça dekolteli kıyafetiyle sınırları zorladı