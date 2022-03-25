Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de Antalya Körfezi açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Antalya Körfezi açıklarında saat 18.44'te 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 25, 2022
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) https://t.co/0TzROlH0tT
25.03.2022, 18:44:25 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 30.0 km#Kandilli
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