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  4. Akılalmaz görüntü: Giysi kumbarasından önce elbiseler sonra...

Akılalmaz görüntü: Giysi kumbarasından önce elbiseler sonra...

Avcılar'da geri dönüşüm kumbaralarından birine oğlunu sokarak içindeki tüm kıyafetleri dışarı çıkartan çift cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki merkezi noktaya yerleştirilen kullanılmış kıyafet, ayakkabı ve teksil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm kumbarasının yanına gelen bir kadın kapağı açarak 4-5 yaşlarındaki oğlunu içine soktu. Çocuk kumbaranın içerisindeki kıyafet ve dolu poşetleri tek tek kumbaranın haznesine bırakırken annesi de bunları alarak yere bıraktı.

KUTUYU TAMAMEN BOŞALTTILAR
Bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen hırsızlıkta kadın her defasında çevreyi kontrol ederek poşetleri kumbaradan alırken yanlarına gelen eşi olduğu sanılan kişi bunları topladı. Tekstil kumbarası tamamen boşaltılıncaya kadar süren hırsızlığın sonunda annesi çocuğunu çekip çıkardı. Kıyafet torbalarını bir araca yükleyen anne ve baba ile çocukları uzaklaştı.

 

AKILLARA, GİYSİ KUMBARASINDAKİ ÖLÜM GELDİ
Bununla birlikte bu olay akıllara Şubat ayında meydana gelen feci ölümü getirdi. Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen Behpasha Tamazov sokak üzerinde bulunan kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun eşya bırakılan kısmından girerek eşya almak istedi. Daha sonra eşya bırakılan kapaktan çıkmaya çalışan Tamazov sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Tamazov’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Etiketler avcılar istanbul kumbara
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