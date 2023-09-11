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Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü

Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde akraba iki aile arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti.

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Rodi G., vücuduna isabet eden tabancanın kurşunuyla ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELİNDEKİ SİLAHLA YAKALANDI
Elinde tabanca ile kaçmaya çalışan S.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Rodi G. ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Rodi G.'ün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler silah kavga akraba
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