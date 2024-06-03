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İstanbul'da taksiciden genç kızlara ahlaksız teklif iddiası

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İstanbul Ataşehir'de 3 genç kız bindikleri takside ödemeyi banka yoluyla yapmak istediklerini söylediğinde taksiciden aldıkları ahlaksız teklif sonrası şoke oldu. Taksicinin genç kızlara ettiği hakaretler de saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul Ataşehir’de 3 genç kızı aracına alan taksici, iddiaya göre yolculuk ücreti karşılığında birliktelik teklif etti. Genç kızların reddedip tepki göstermesi üzerine  çıkan kavgada taksici, kızları araçtan kovup onlara ağır küfür etti. Yaşananlar kızların kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ataşehir Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K., 2 kız arkadaşıyla birlikte yolculuk yapmak üzere çevirdikleri taksiye bindi. Bir süre sonra gideceği yere varan kızlardan M.K., taksiciye üstünde para olmadığını ve 90 liralık ücreti İBAN yoluyla hesabına atmak istediğini söyledi.

Ancak alkollü olduğu da iddia edilen taksici, genç kıza yolculuk ücreti karşılığında “başka şekilde de halledebiliriz” diyerek birliktelik talep etti.

Birliktelik teklifini reddedince küfür etti

Teklifi reddeden genç kızlar tepki gösterince taksici onları araçtan kovdu. Çıkan tartışmada taksici iddiaya göre önce genç kızların üstüne yürüdü ardından da araca binip ağır küfürler savurdu. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, taksici olay yerinden uzaklaştı. Genç kızlar taksiciden şikayetçi olmadı.

İHA

Etiketler taksici küfür hakaret ahlaksız teklif
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