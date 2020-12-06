Alkol alıp havaya ateş açan iki kardeş gözaltına alındı

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi, Olgun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kardeşler E.D. ve M.D., bir süre önce babaları H.D. ile tartıştı. Daha sonra E.D. ve M.D. baba evini terk etti.

İki kardeş, lüks araçla mahalleye gelerek alkolün de etkisiyle uzun namlulu tüfekle havaya ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan iki kardeşin ruhsatsız tüfeğine de el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.