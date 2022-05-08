Alkollü kadın polis memuru ortalığı karıştırdı: Kaç para istiyorsunuz aç köpekler

İstanbul'da çevirmeye takılan ve alkollü olduğu belirlenen Gülizar K. adlı polis memuru ile arkadaşı Pınar K. ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'da Gülizar K. adlı polis memuru ile arkadaşı Pınar K. polislere dehşet yaşattı. Arkadaşlarıyla bulunduğu araçta çevirmeye takılan polis memuru Gülizar K., çevirme görevini yürüten meslektaşlarını tehdit ve darp etti.

Bahçelievler'de polis memuru Gülizar K. ve 3 arkadaşı otomobilde yüksek sesle müzik dinledikleri ve gürültü yaptıkları nedeniyle çevirmeye takıldıktan sonra polislere yapmadığını bırakmadı. Meslektaşlarını aşağılayan, darp eden, tehdit eden Gülizar K.'nın 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gülizar K.'nın arkadaşı Pınar K.'nın da kendini polis olarak tanıttığı aktarıldı. Pınar K., elindeki telefonla polis memuru İ.B.'ye saldırarak başını yardı.

Sabah'ın haberine göre olay Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde perşembe gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memuru Gülizar K. ve Pınar K., Mehtap D. ve Esra B. bir otomobilde vakit geçiriyordu. Otomobildeki yüksek sesli müzik ve bağırışmalar nedeniyle aynı cadde üzerinde devriye gezen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polis aracı tarafından takip edildiklerini anlayan Gülizar K. ve arkadaşları araçtaki alkol şişelerini çöp konteynerine attıktan kısa bir süre sonra otomobili durdurdu.



"DEVREM BEN DE SİZDENİM"

Otomobildeki kadınlardan kimliklerini ibraz etmelerini isteyen ekipler, Pınar K.'nın "Devrem ben de sizdenim, yol verin gidelim. Arabada polis var, bizi şu ana kadar kimse durdurmadı" yanıtıyla karşılaştı.

"ALT DEVRE" AŞAĞILAMASI

Görevlerini icra etmek isteyen görevdeki polislere araçta bulunan meslektaşları Gülizar K. da elindeki polis kartını sallayarak "Sana ne kimlik göstereceğim alt devre! Sana rapor tutacağım" diye bağırmaya başladı. Alkollü oldukları ileri sürülen Pınar K. ve Gülizar K. bir anda araçtan inip polis memuru İ.B.'ye saldırdı.

MESLEKTAŞININ BAŞINI YARDI

Pınar K, elindeki cep telefonuyla İ.B'nin başına vurdu, Gülizar K. ise İ.B'nin sağ gözüne yumruk attı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar "Siz şerefsizsiniz, sapıksınız, sizi gebertirim, sizi meslekten attırırım" şeklinde hakaretler savurdu. Taşkınlık çıkaran kadınlar, destek ekibin gelmesiyle güçlükle gözaltına alındı. Gözaltındaki kadınlardan Mehtap D'nin emniyetteki işlemleri sırasında "Görevli memura mukavemet" suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

"AÇ KÖPEKLER, KAÇ PARA İSTİYORSUNUZ!"

Öte yandan 1.00 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Pınar K.'nın polis merkezinde kendini "İyi ki de vurdum telefonla, sağlam vurdum. Pişman değilim, inkar etmiyorum, daha fazlasını hak etti. Aç köpekler, kaç para istiyorsunuz!" ifadeleriyle savunduğu öğrenildi. Darp edilen polis memuru İ.B'nin şikayetçi olduğu 4 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, polis memuru Gülizar K'nın ise hakkında idari soruşturma açıldığı ve görevden açığa alındığı öğrenildi.

Sabah