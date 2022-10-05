Allah kahretsin! Bir kadın daha katledildi!

Ankara'da kıskançlık krizine giren 77 yaşındaki bir kişi kendisinden 37 yaş küçük karısını 7 kurşunla öldürdü. Zanlı cinayetin ardından polise teslim oldu.

Ankara Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşayan M.Ç. dün gece saatlerinde eşi D.Ç. (40) ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını iddia ettiği eşini tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü.

Eşini öldürdükten sonra polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.Ç’yi gözaltına aldı.

D.Ç’nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.