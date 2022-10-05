  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Allah kahretsin! Bir kadın daha katledildi!

Allah kahretsin! Bir kadın daha katledildi!

Allah kahretsin! Bir kadın daha katledildi!

Ankara'da kıskançlık krizine giren 77 yaşındaki bir kişi kendisinden 37 yaş küçük karısını 7 kurşunla öldürdü. Zanlı cinayetin ardından polise teslim oldu.

Ankara Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşayan M.Ç. dün gece saatlerinde eşi D.Ç. (40) ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını iddia ettiği eşini tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü.

Eşini öldürdükten sonra polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.Ç’yi gözaltına aldı.

D.Ç’nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Etiketler kadın cinayeti cinayet kadın kıskançlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorine çifte zam! 20 TL seviyesi yine aşıldı
Katırla taşıdığı 1 milyon TL'yi belediye başkanına teslim etti
Bakan Soylu'nun iptal edilen uçuşunun sırrı...
Erdoğan'ın bugün açıklayacağı ''sürpriz'' ortaya çıktı
''Doğal viagra'' olarak biliniyor! İşte doğanın mucizesi...
Ünlü seri katillerin burçları aynı çıktı! Listede sadece 4 burç var
Kamu işçilerinin günlük yemek ücretine zam
Ünlü ekonomist dolar için çılgın tahmin: ''1 saat sonra 30 TL!''
Gram altın 1.030 TL'yi aştı, uzmanlar uyardı
Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi de siyasete girdi