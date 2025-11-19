  1. Anasayfa
  4. Allah kahretsin! Eli kanlı bir cani yüzünden bugün de ''günaydın'' diyemedik!

Bilecik'te bir kişi, kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti. Çiftin evde bulunan kızları ise kendini zor kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt ilçesinde H.K., bir otelde çalışan karısı B.K.'ı saat 16.00'da işten alarak eve gitmek için yola çıktı.

Yolda kıskançlık yüzünden tartışan ikili evde de tartışmaya devam etti. İddiaya göre, B.K. eşine "Sende boşanacağım" demesi üzerine H.K. önce karısını silahla vurdu daha sonra evde bulunan kızı S.K.'ya namluyu yöneltti.

Kızı can havliyle balkondan kaçarken hemen abisi C.E.K.'yi aradı. O esnada baba H.K., namluyu kendine doğrultarak ateş etti. Silah sesi sonrası olay yerine acil servis ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler B.K. ve H.K.'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı geniş çaplı inceleme sonrası çiftin cenazeleri Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi.

İHA

