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  4. 08 Ocak 2019 14:27

''Alo polis, eşim eve erkek aldı''

Antalya'da bir öğretmen, eve yerleştirdiği kameradan eşinin eve erkek aldığını gördüğü iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

''Alo polis, eşim eve erkek aldı''
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Antalya'da öğretmen H.S., karısı M.S.'nin, yerleştirdiği kameradan eve bir erkek aldığını gördüğü iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Evde M.S. dışında kimse olmadığını tespit eden polis, kadını ifadesine başvurmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Korkuteli ilçesinde öğretmen H.S., bir çocuk annesi eşi M.S.'nin kendisini bir başka erkekle aldattığını, bunu da eve yerleştirdiği kameralardan gördüğünü belirterek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, evde M.S. dışında kimse olmadığını tespit etti.

Olayı duyan M.S.'nin annesi eve gelerek, damadına tepki gösterdi. Polise, "Benim kızım öyle biri değil" diyen anne, "Bir ay önce 'Ayrılalım' diyordu. Kızım da arada çocuk olduğu için istemiyordu. Ben onu Antalya'ya rezil edeceğim" sözleriyle tepki gösterdi.

Polis, M.S.'yi ifadesine başvurmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. M.S.'nin ifadesinde, K.A. adlı kişiyi eve aldığını söylediği belirtildi.

DHA

aldatma , öğretmen , antalya
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