Ambulanstan iner inmez kabusu yaşadı

Aksaray'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Safiye Y., ambulansla evine gitti. Ambulanstan inen Safiye Y. ve kaldırımda oturan bir kişi, çarpışan iki aracın arasında sıkışması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Hastanede koronavirüs tedavisi gören Safiye Y., 112 Acil Servis Hizmetleri’ne bağlı Ahmet Özkan yönetimindeki ambulansla evine getirildi. Safiye Y., evinin önüne park eden ambulanstan indi.

AMBULANSTAN İNDİ, SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada yoldan geçen Ali S. (20) yönetimindeki hafif ticari araç, Metin G. (62) yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil ambulansa ve Safiye Y.'ye, ardından da park halindeki otomobil ile kaldırımda oturan Süleyman D.'ye çarptı. Kazada, iki otomobilin arasında sıkışan Safiye Y. ile Süleyman D. yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Safiye Y. ile Süleyman D. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Safiye Y.’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA