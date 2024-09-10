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Amcasının babası olduğu iddia edilmişti, Narin'in DNA sonucu açıklandı

Amcasının babası olduğu iddia edilmişti, Narin'in DNA sonucu açıklandı
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Diyarbakır'da 19 gün boyunca kayıp olarak aranırken, cansız bedeni çuval içerisinde dere yatağına gizlenmiş şekilde bulunan Narin'in DNA sonuçları açıklandı ve Narin'in tutuklu amcasının öz babası olabileceğine dair iddia da yanıt buldu.

Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada Narin'in tutuklu amcası köyün muhtarı S.G.'nin Narin'in gerçek babası olduğu iddiaları üzerine yapılan DNA testlerinin sonuçları açıklandı.

Soruşturma kapsamında Narin’in biyolojik ailesinin tespiti için hem anne hem de babasından DNA örnekleri alındı.

Test sonuçları, Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesiyle aynı olduğunu doğruladı.

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