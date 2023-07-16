Ankara'da dehşete düşüren görüntüler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, akraba iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent 1940'ıncı Cadde'de meydana geldi. Akraba iki grup arasında iddiaya göre, borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından bir grup otomobillerine binerek uzaklaşmaya çalışırken, alacaklı olduğu iddia edilen diğer gruptaki kişiler ise diğer otomobili yakalayarak durmaya zorladı. Alacaklı olduğu iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, durmaya zorladığı otomobildeki kişiler tekrar uzaklaşmaya çalışırken tabanca ile 2 el ateş etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, ateş eden şüpheli ve beraberindekiler otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA