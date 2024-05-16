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  4. Ankara'da emekli polis dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da emekli polis dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

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Ankara'da borç - alacak tartışmasında kan aktı. Emekli polis olduğu öğrenilen zanlı borç - alacak nedeniyle tartıştığı bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Ankara'da emekli polis M.Y., borç- alacak nedeniyle tartıştığı müteahhit K.K.'yı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü, E.Y.'ı yaraladı. 

Olay, saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arsa sahibi emekli polis M.Y. ile müteahhit K.K. arasında borç- alacak nedeniyle önceki akşam saatlerinde tartışma çıktı. 

Ankara'da borç - alacak tartışmasında kan aktı. Emekli polis olduğu öğrenilen zanlı borç - alacak nedeniyle tartıştığı bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Dün ise M.Y., yanında getirdiği tabancayla müteahhit K.K. ve E.Y.’a sokak ortasında ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda K.K. başından vurulurken, omzundan vurulan E.Y. ise sokakta bulunan markete sığındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde müteahhit K.K.’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, markete sığınan yaralı E.Y. ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Ankara'da borç - alacak tartışmasında kan aktı. Emekli polis olduğu öğrenilen zanlı borç - alacak nedeniyle tartıştığı bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Şüpheli M.Y., olay yerine gelen polislere teslim olurken, K.K.’nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA

Etiketler ankara emekli polis çatışma ölü yaralı
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