Ankara'da gece yarısı kanlı çatışma

Başkent Ankara'da Keçiören'e bağlı Aktepe Mahallesi'nde dün akşam silah sesleri duyuldu. Çatışmanın gerçekleştiği yer, Seyfi Şenel Parkı.
Parkta oturan bir grupla gece saat 02.30 sularında bir başka grup arasında kavga çıktı.
Tabanca ve bıçaklar kullanıldı, mahalle ortasında şiddetli çatışma yaşandı.
Silah seslerini duyanlar hemen polisi aradı, ekipler olay yerine geldiğinde parkta beş yaralı buldu. Hastaneye taşınan yaralılardan birinin durumu ağır.
Kavgaya karışanlardan bazıları ara sokaklara kaçtı, polis bunun üzerine sokakları didik didik aradı. Anadolu Ajansı, ekiplerin üç şüpheliyi kovalamaca sonunda yakaladığını aktarıyor.
Delil toplayan polis, parkta tabanca ve boş kovanlar bulundu.
Silah seslerine uyanarak olay yerine gelen Aktepe Mahallesi sakinleri, gergin bir gece geçirdi.
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