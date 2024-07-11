Ankara'da iş insanına silahlı saldırı anı kamerada

Ankara'da, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan iş insanı N.K.'nin (60) vurulma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Temmuz günü akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı N.K., arkadaşı C.A. ile birlikte evinin altında bulunan markete alışveriş yapmak için gireceği sırada, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu K., arkadaşı C.A. ve markette çalışan bir kişi vurularak yaralandı. Olayda ağır yaralanan ve ilk olarak yoğun bakımda tedaviye alınan K.'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve servise alındığı belirtildi. Diğer yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Bu arada saldırı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracından inen K.'ın vurulduktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.

DHA