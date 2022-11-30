  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da korkunç kaza! Alev olan otomobil 3 kişiye mezar oldu

Ankara'da korkunç kaza! Alev olan otomobil 3 kişiye mezar oldu

Ankara'da korkunç kaza! Alev olan otomobil 3 kişiye mezar oldu
Güncelleme:

Ankara'nın Evren ilçesinde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Solakuşağı Mahallesi yakınında meydana geldi. Kayseri'den Ankara yönüne giden Fatih T. (46) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp, sürüklendi. Sürücü T., kaza sırasında araçtan yola savruldu. Otomobilde ise yangın çıktı. Araçta bulunanlardan Erkan T. (23), çevredekiler tarafından çıkarıldı, Beyza Y. (20) ve İnci Nur D. (18) ise otomobilde sıkıştı. 

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, Beyza Y. ve İnci Nur D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Erkan T. ile Fatih T., ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan T. de hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatih T., ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı 

DHA

Etiketler ankara evren trafik kazası bariyer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzmanlardan su tüketiminde ezber bozan araştırma
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bir ayrılık daha
Türkiye'nin en soğuk noktası... Arabalar bile dondu!
Önce peynir, şimdi de o! Et fiyatlarını o da solladı
Suriyeli kadın suçüstü yakalandı
Şeyma Subaşı muradına eriyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu
Pes! AK Parti ve MHP ''enflasyon ve zamların araştırılmasın'' dedi
Yağışlar yurdu terk ediyor!
Defne Samyeli ekranlara geri dönüyor!
Abdulkadir Selvi'den seçimlere 7 kala İmamoğlu iddiası