Ankara'da korkunç kaza! Alev olan otomobil 3 kişiye mezar oldu

Ankara'nın Evren ilçesinde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Solakuşağı Mahallesi yakınında meydana geldi. Kayseri'den Ankara yönüne giden Fatih T. (46) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp, sürüklendi. Sürücü T., kaza sırasında araçtan yola savruldu. Otomobilde ise yangın çıktı. Araçta bulunanlardan Erkan T. (23), çevredekiler tarafından çıkarıldı, Beyza Y. (20) ve İnci Nur D. (18) ise otomobilde sıkıştı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, Beyza Y. ve İnci Nur D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Erkan T. ile Fatih T., ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan T. de hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatih T., ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

DHA