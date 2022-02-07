Ankara'da yük treni, otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı araçta bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı.



İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İHA