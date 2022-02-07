Ankara'da yük treni, otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı araçta bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı.
İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
İHA
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