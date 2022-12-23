Ankara'nın göbeğinde ortalık karıştı! Sopalarla dövdüler
Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavga kameraya yansıdı.
Meşrutiyet Caddesi’nde gece saatlerinde kaldırımda yürüyen gençler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 3 kişi, aldıkları darbelerle yere yığıldı. Diğer gruptakiler, yerde de 3 kişiye vurmaya devam etti. Çevreden geçenlerin müdahalesiyle gençler olay yerinden uzaklaştı. Yerdeki 3 kişinin yanında bulunan kız arkadaşları ise ellerine aldıkları sopalarla onların peşinden gitti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga ile ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
DHA
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