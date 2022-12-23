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  4. Ankara'nın göbeğinde ortalık karıştı! Sopalarla dövdüler

Ankara'nın göbeğinde ortalık karıştı! Sopalarla dövdüler

Ankara'nın göbeğinde ortalık karıştı! Sopalarla dövdüler
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavga kameraya yansıdı.

Meşrutiyet Caddesi’nde gece saatlerinde kaldırımda yürüyen gençler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 3 kişi, aldıkları darbelerle yere yığıldı. Diğer gruptakiler, yerde de 3 kişiye vurmaya devam etti. Çevreden geçenlerin müdahalesiyle gençler olay yerinden uzaklaştı. Yerdeki 3 kişinin yanında bulunan kız arkadaşları ise ellerine aldıkları sopalarla onların peşinden gitti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga ile ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

DHA

Etiketler ankara çankaya sopalı kavga
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