Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı ayağa kaldıran paylaşım

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu ilan ederken Fenerbahçe taraftarı hüsrana uğradı. Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'ın paylaşımı ise büyük tepki çekti.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe'nin ise ligi ikinci sırada tamamlayacağı netleşti.

AMRABAT'TAN DUBAİ PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle yer almayan Sofyan Amrabat'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Faslı futbolcu, Dubai'de bir odadan manzara videosu paylaştı.

TARAFTAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Amrabat'ın bu paylaşımı, Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumlar nedeniyle taraftarların sosyal medyada yoğun tepkisine yol açtı. Paylaşım, taraftarlar tarafından sert bir şekilde eleştirildi.