Anne ve 3 çocuğu evde ölü bulundu
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Hatay'da kendilerinden haber alınamayan anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu.
Olay, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan K. ailesinden haber alamayınca evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ve yakınları, anne K.K. (35), çocukları İ.G. (5), E.B. (12), Y.E. (14) cansız bedeniyle karşılaşıldı. Baba E.K. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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