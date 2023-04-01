Anne ve kızı 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde psikolojik tedavi gördükleri belirtilen 43 yaşındaki anne ile 13 yaşındaki kızı oturdukları 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamlarına son verdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Nisa Nur M. oturdukların 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atladı, ardından da aynı yerden annesi Süheyla M. kendisini boşluğa bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzun süredir psikolojik tedavi gördükleri belirtilen anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süheyla M. ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA