Annesi can çekişirken ''Lütfen ölme'' diye feryat etti

Kırıkkale'de eski eşi Fedai B. (43) tarafından bıçaklanan Emine B.'nin (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Emine B., "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü, yürekler dağlandı.



Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai B., 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine B. ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai B. ile Emine B., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai B., yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Emine B., kanlar içinde kalırken, Fedai B. taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine B. ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan B., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Fedai B., olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai B., mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi.







'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Emine B.'nin, olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Fedai B.'nin eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine B.'nin, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai B.'nin iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı